Nach Saalfeld und in die Feengrotten

Die Jahresfahrt der Hammelburger Senioren-Union führte die Teilnehmer entlang der thüringisch-fränkischen Schieferstraße nach Saalfeld/Saale in Thüringen. Sie war vom stellvertretenden Ortsvorsitzenden Ludwig Sand organisiert worden. Los ging es bei sommerlichem Wetter.

Unerwartet gerieten die Teilnehmer in eine Straßenverkehrskontrolle, die eine halbe Stunde Zeit kostete. Dennoch gab es danach ein ausgiebiges zweites Frühstück, das Kriemhild und Ludwig Sand zubereitet hatten.

Dann besuchten die Teilnehmer die Erlebniswelt Saalfelder Feengrotten, deren Tropfsteingebilde die Natur im Laufe der Zeit im ehemaligen Bergwerk "Jeremias Glück" entstehen ließ. Vor mehr als hundert Jahren war der Abbau des Schiefers zur Alaunsalzgewinnung eingestellt worden. Dann entdeckte man in den dreißiger Jahren die Tropfsteinbildung in der Untertagewelt, und so wurden die "farbenreichsten Schaugrotten der Welt" zu einem touristischen Ziel in der einstigen Kloster-, Bergbau- und Residenzstadt Saalfeld. Ein Lichttheater mit passender klassischer Musik war dann Höhepunkt der feenhaften Grottentour, die angenehm kühl war bei den Temperaturen.

Saalfeld gehört mit seiner über 1100-jährigen Geschichte zu den ältesten Städten Thüringens, und sie war das nächste Ziel der Senioren-Union. Sie besuchten die evangelische Johanniskirche und nahmen in einem Oldtimerbus an einer Stadtführung teil. Danach war gerade noch genug Zeit, um etwas zu essen und zu trinken, bevor die Heimreise anzutreten war.

Ortsvorsitzender Reiner Reuss erinnerte an das nächste Senioren-Frühstück am Donnerstag, 8. August, von 10 bis 12 Uhr im Café am Markt. red