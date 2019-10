Nach Rückkehr war Auto beschädigt

Am Dienstagvormittag stellte ein Mann gegen 10.45 Uhr seinen weißen Fiat auf dem Parkplatz vor einem Drogeriemarkt in der Friedhofstraße ab. Als er gegen 11.15 Uhr dann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung an der Fahrertür. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel.: 09732/ 9060 zu melden. pol