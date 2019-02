Nach plötzlichem Heizungsausfall war Absage oder Verlegung unmöglich

Zum Leserbrief "Frostige Kultur in Forchheim" vom 2. Februar, in dem die bei einer Veranstaltung unbeheizte und eiskalte Jahnhalle bemängelt worden ist, erreichte uns eine Stellungnahme von Gerhard Tinkl, ehrenamtliches Vorstandsmitglied und Schatzmeister der SpVgg Jahn Forchheim.

In dem Leserbrief hatte eine Besucherin mehrere Fragen aufgeworfen, die Tinkl gerne beantworten möchte. "Ja, wir hatten bei der Veranstaltung am 26. Januar eine Störung in der Heizungs- und Lüftungsanlage und es war frostig kalt in der Halle. Deshalb darauf zu schließen, dass bis zum Abriss der Halle dies womöglich der Normalfall sein wird, ist reine Polemik", schreibt Gerhard Tinkl, der einer der vielen freiwilligen Helfer des Jahn bei solchen Veranstaltungen ist.

"Wenn Frau Weiss glaubt, Kultur nur noch im beheizten Umland genießen zu können, ist sie gut beraten, Karten ausschließlich an der Abendkasse zu lösen oder sich auch hier kurz vorher zu erkundigen, ob nicht eine Störung in der Heizungsanlage vorliegt", bekundet der Jahn-Funktionär, "gegen eine plötzlich auftretende technische Störung ist niemand gefeit. Ich kann nur für sie hoffen, dass nicht bei ihr zu Hause die Heizung an einem kalten Winterwochenende ausfällt. Sicher hätte sie dann eine andere Sicht auf die dann zu lösenden Probleme."

Nachdem die Störung erst um 15 Uhr bemerkt worden sei, sei eine Verlegung der Veranstaltung nicht mehr möglich gewesen, da die Licht- und Tontechniker des Künstlers bereits beim Aufbau waren.

"Wie hätte man die Besucher über die Verlegung informieren sollen? Wo ist fünf Stunden vor Veranstaltungsbeginn eine bereits beheizte und bestuhle Halle in der näheren Umgebung buchbar?", fragt Tinkl.

Über die Absage der Veranstaltung entscheidet der Veranstalter. Außerdem hätte eine so kurzfristige Verlegung beziehungsweise Absage für weit mehr Verärgerung gesorgt, da viele Besucher aus der Oberpfalz angereist waren. Warme Getränke gab es in Form von Kaffee und Tee in der Vereinsgaststätte. Auch die ehrenamtlichen Helfer der SpVgg Jahn hätten sofort reagiert und in der Pause Glühwein ausgeschenkt.

"Die Aussage, dass der Heizungsfirma der Weg zu weit war, ist schlicht und einfach falsch", erklärt der Schatzmeister des Vereins weiter, "die Suche nach dem Fehler wurde am Montag nach dreieinhalb Stunden von einem Servicetechniker erfolglos abgebrochen. Am Dienstag hat der Techniker der Heizungsanlage den Fehler in der Lüftungsanlage dann gefunden. Das zur Reparatur notwendige Ersatzteil war jedoch bei keiner Firma in Forchheim vorrätig. Erst nach unzähligen Anrufen haben wir am Mittwoch eine Firma in Coburg gefunden, die das Ersatzteil vorrätig hatte. Wir haben das Ersatzteil dann in Oberhaid bei einem Einsatz eines Monteurs dieser Firma persönlich abgeholt und auch selbst eingebaut, so dass die Besucher der ausverkauften Halle am Donnerstag bei der Veranstaltung mit Erwin Pelzig wie gewohnt wieder eine warme Halle vorfanden." red