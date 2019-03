Nach Parkremplern auf und davon

In zwei Fällen von Unfallflucht sucht die Polizei nach den Verursachern. So richtete ein Unbekannter Sachschaden von etwa 800 Euro an einem blauen Opel Astra an, der am Montag zwischen 9 und 18 Uhr auf dem Parkplatz einer Reifenfirma in der Gutenbergstraße angefahren wurde. Der Pkw wies am Fahrzeugheck Schäden auf. In der Badstraße wurde zwischen Sonntagabend und Montagfrüh die linke vordere Stoßstange eines geparkten grauen Seat angefahren. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt bittet jeweils um Hinweise unter Telefon 0951/9129-210 . pol