Nach Parkrempler auf und davon

Ebenfalls am Dienstagvormittag, zwischen 8 und 12 Uhr, wurde in der Ohmstraße ein am Straßenrand geparkter schwarzer VW Tiguan angefahren und beschädigt. Der Schaden entstand offenbar durch ein Aus- oder Einparkmanöver. Der Verursacher hinterließ auch hier einen erheblichen Schaden an der Stoßstange. Die PI Herzogenaurach bittet um Hinweise.