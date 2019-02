Seinen grauen Ford/C-Max parkte am Freitagabend ein 60-jähriger Mann auf dem Rewe-Parkplatz in der Weisbacher Straße. Nach einer Stunde, gegen 19 Uhr, kehrte er zu seinem Auto zurück und fuhr nach Hause. Am nächsten Tag fiel ihm ein 50 Zentimeter langer Kratzer an der Heckscheibe auf, der vorher noch nicht da gewesen war. Der Mann ist sich sicher, dass der Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zwischen 18 und 19 Uhr auf dem Parkplatz verursacht wurde, meldet die Polizei. pol