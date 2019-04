Nach Ostern keine Termine

Die Energieberatungsstelle des Landkreises im Umweltbildungszentrum (Ubiz) teilt mit, dass nach Ostern bis zum Freitag, 3. Mai, die Energieberatungstermine im Ubiz und auch die monatlichen Sprechstunden an den Donnerstagen in den Außenstellen entfallen. Ab Montag, 6. Mai, ist die Energieberatung dann wieder wie gewohnt im Ubiz erreichbar sowie am Donnerstag, 9. Mai, von 16 bis 18 Uhr in Ebern. Anmeldung ist unter der Telefonnummer 09529/9222-10 oder unter www.ubiz.de erforderlich. red