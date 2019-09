Nach Ortseinsichten folgt Sitzung

Die nächste Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses Ebern findet am Mittwoch, 11. September, statt. Die Räte treffen sich um 18 Uhr am Ämtergebäude zu Ortseinsichten an der katholischen Kirche in Jesserndorf wegen der Änderungen zum Räum- und Streuplan sowie im Eberner Friedhof zur Festlegung des Standorts für die Stele der Urnengrabanlage. Anschließend wird die Sitzung im Ämtergebäude, zweiter Stock, Zimmernummer 2.03 fortgesetzt. Dabei geht es um diverse Bauanträge. Des Weiteren beraten die Räte über die Verkehrssituation im Sümpflein in Unterpreppach (Zufahrt zum Baugebiet Haube) und um die Vergabe von Aufträgen. red