Nach Ortseinsichten folgt eine Sitzung

Die nächste Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses der Stadt Ebern findet am Mittwoch, 10. April, statt. Der Treffpunkt ist um 17 Uhr am Ämtergebäude in Ebern. Nach Ortseinsichten am städtischen Kindergarten "Regenbogen" zum Stand der An- und Umbauarbeiten wird die Sitzung im Ämtergebäude fortgesetzt. Dort geht es um private und gewerbliche Bauanträge, um verkehrsrechtliche Angelegenheiten und Auftragsvergaben. red