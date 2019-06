Nach Ortseinsichten folgt die Ratssitzung

Der Marktgemeinderat Rentweinsdorf hält am Montag, 1. Juli, eine Sitzung ab. Die Räte treffen sich um 19 Uhr am Bauhof in Rentweinsdorf , um den Bauhof und den Spielplatz Kapelleite zu besichtigen. Anschließend wird die Sitzung im Rathaus fortgesetzt. Dort geht es unter anderem um die Niederlegung des Mandats von Marktgemeinderat Matthias Sperber, um die Vereidigung seines Nachfolgers Stefan Schwarz sowie um die Neubesetzung der Ausschüsse. Des Weiteren befassen sich die Räte mit dem Haushalt 2019, der Finanzplanung 2019 bis 2022, dem Kauf einer Beschallungsanlage für den Marktsaal sowie um einen privaten Bauantrag. Auch sollen die Feuerwehrkommandanten für Losbergsgereuth und Salmsdorf in ihrem Amt bestätigt werden. Weitere Punkte der Tagesordnung sind die vierte Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Eyrichshof" der Stadt Ebern (Stellungnahme), der Anbau der Kindertagesstätte "Budenzauber" in Rentweinsdorf (Anschaffung von Mobiliar für die übergangsweise nötige Außengruppe Ebern) und ein Antrag der Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Treinfeld auf Kostenübernahme zum Wegebau 2018. red