Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet am Samstag, 19. Oktober, ab 13 Uhr eine Fahrt zum Deutsch-Deutschen Museum in Mödlareuth an. Zustiegsmöglichkeiten sind am Kaulanger in Kronach, in Marktrodach und in Wallenfels. Nach einer Führung durch das Museum besteht die Möglichkeit, das Gelände auf eigene Faust zu erkunden. Die Rückkunft in Kronach ist gegen 18 Uhr. Anmeldeschluss ist Sonntag, 6. Oktober. Anmeldung über die VHS Kronach, 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de. red