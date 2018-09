Nach Missverständnis kracht es gleich zweimal

Ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Ziegelanger. Um 16.30 Uhr, fuhr eine 77-Jährige mit einem VW Caddy in der Straße Ziegelanger Richtung Zeil. Hinter ihr fuhr ein 20-Jähriger mit einem VW Golf. Da ihr ein 62-Jähriger mit einem Mercedes entgegenkam und die Fahrbahn durch mehrere am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge sehr eng war, hielt sie kurz an. Der entgegenkommende Mercedes-Fahrer wartete und winkte sie durch. Da der Golf-Fahrer dachte, dass die Caddy-Fahrerin vor ihm anhalten wolle, überholte er sie links. Im gleichen Moment fuhr die Caddy-Fahrerin wieder an und touchierte den Golf an der Beifahrerseite. Weil der 20-Jährige nach hinten sah, fuhr er noch gegen die Frontstoßstange des wartenden Mercedes-Fahrers. Am VW Golf wurde n die Stoßstange vorne links und die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Die Stoßstange des Caddy wurde an der linken Seite und am Mercedes die Frontstoßstange links verkratzt und das Licht beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.