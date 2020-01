Nach Michelau ins Korbmuseum

Der Ausflug vom Geselligen Nachmittag, Schulstraße 2b, führt am Donnerstag, 23. Januar, nach Michelau in das neu gestaltete Deutsche Korbmuseum. Bei einer Führung und einem Rundgang durch das Haus werden das Flechten mit Weide und anderen Materialien und ihre Verwendung gezeigt. Abfahrt der Teilnehmer ist um 13.30 Uhr bei der Firma Thoenissen und anschließend an der Mühlenbrücke, beim Arnoldplatz, an der ehemaligen Post, an der Apotheke am Moos und am Freizeitzentrum. red