Nach links gefahren: 40 000 Euro Schaden

Am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem VW von Obertheres in Fahrtrichtung Haßfurt, als er mit seinem Auto nach links in den Gegenverkehr kam. Ein 46-jähriger Audi-Fahrer versuchte noch, nach rechts auszuweichen. Allerdings schaffte er das nicht mehr, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch das Ausweichen des Audi-Fahrers kam es glücklicherweise nur zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der VW-Fahrer sowie die Beifahrerin des Audis wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf ca. 40 000 Euro geschätzt. pol