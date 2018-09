Nach langer Pause wurde wieder gebaut

Auch in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und im neuen Jahrtausend trug die Baugenossenschaft "Eintracht" dazu bei, Wohnungen für Herzogenaurach zu schaffen. Am Ende des Jahres 1970 wies die "Eintracht" 426 Mitglieder mit 522 Geschäftsanteilen auf. Im gleichen Jahr betrug die Einwohnerzahl von Herzogenaurach 12 929.

Durch die Eingemeindung von Beutelsdorf, Burgstall, Hammerbach, Haundorf, Hauptendorf, Höfen, Steinbach, Welkenbach und Zweifelsheim im Rahmen der bayerischen Gemeindegebietsreform von 1972/74 war die Einwohnerzahl Herzogenaurachs im Jahr 1974 auf 14 418 gestiegen. Im Geschäftsjahr 1975 erwarb die "Eintracht" eine 3000-Quadratmeter-Baufläche im neuen Siedlungsgebiet "Steinbacher Wegäcker". Zum Preis von 142 000 DM kamen noch die Erschließungskosten in Höhe von 45 000 DM dazu.

In der Generalversammlung des Jahres 1976 wurde eine Erhöhung der Geschäftsanteile um 100 DM pro Anteil beschlossen. Daraus ergab sich bei 550 Geschäftsanteilen eine Kapitalmehrung in Höhe von 55 000 DM. Durch die Eingemeindung von Niederndorf stieg die Einwohnerzahl Herzogenaurachs 1978 nochmals an, nämlich auf 16 708.

Bis zum Jahr 1980 belief sich der Bestand der "Eintracht" auf 56 Häuser mit 215 Wohneinheiten. Im Jahr 1980 nahmen die Planungen zum Bau eines neuen Hauses in der von-Weber-Straße 34 konkrete Formen an. Gemeinsam mit dem Grundstück war das Haus mit elf Wohneinheiten auf 1,8 Millionen DM veranschlagt. Im Jahr 1982 konnte das Haus bezogen werden. Im Jahr 1984 verfügten 505 Mitglieder über 559 Geschäftsanteile.

Mitgliederzahl steigt stetig

Während der Bestand der Baugenossenschaft lange Jahre gleich blieb - 57 Häuser mit 226 Wohnungen und 72 Garagen - stieg der Mitgliederstand kontinuierlich an, 1996 waren es bereits 541. In den folgenden Jahren bestand die Hauptaufgabe darin, die Häuser und Wohnungen energetisch zu sanieren, dazu gehörte der Einbau neuer Fenster und Heizungen.

Nach etlichen Jahren wurde erstmals wieder im Jahr 2016 ein Neubau von der Baugenossenschaft erstellt. In der Eichelmühlgasse war 1921 ein Haus mit sechs Wohnungen zu 40 bis 60 Quadratmetern errichtet worden. Da dieses Gebäude baufällig geworden war, fassten die Verantwortlichen einen Ersatzneubau ins Auge. Mit der Adresse Eichelmühlgasse 12 wurden neun Wohneinheiten mit jeweils rund 90 Quadratmetern geplant. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über eine Terrasse, die Wohnungen in den Stockwerken darüber sind mit Balkonen ausgestattet.

Im Jubiläumsjahr 2018 besitzt die Baugenossenschaft "Eintracht" 54 Häuser, 220 Wohnungen und 74 Garagen sowie ein eigengenutztes Büro. Diese wurde heuer neu hergerichtet.