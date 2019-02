Nach langer Pause wieder VdK-Sprechtag

Nach langer Pause gibt es wieder einen VdK-Sprechtag in Rödental. Der stellvertretende VdK-Kreisvorsitzende H. J. Hofmann bedankte sich bei dem Ortsvorsitzenden Uwe Böhnel, welcher sich dafür eingesetzt hat. Die Außensprechtage werden von Fachleuten der VdK-Kreisgeschäftsstelle durchgeführt. Beratungstermine sind jeweils am ersten Dienstag des Monats von 8.30 bis 13.30 Uhr im Rathaus im Untergeschoss (barrierefreier Zugang). Der nächste Außensprechtag findet am Dienstag, 5. März, statt. Wer eine Beratung wünscht, sollte dies bei der VdK-Kreisgeschäftsstelle unter Telefon 09561/23837910 anmelden. red