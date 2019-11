Nach Kollision: Reh rührt sich nicht mehr

Auf der Bundesstraße B 286 in Richtung Bad Kissingen erfasste am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, ein Autofahrer mit seinem Pkw ein Reh, das über die Straße lief. Das Tier blieb nach der Kollision regungslos im Straßengraben liegen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 150 Euro. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert. pol