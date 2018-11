Nach Kollision mit einer Mauer geflüchtet

Am Freitagmorgen wurde in der Oberen Marktstraße, Ecke Stützle, eine Mauer angefahren und beschädigt. Der Verursacher, der den Unfall unter Umständen nicht bemerkt haben könnte, entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Der Spurenlage nach zu urteilen, könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen Lastkraftwagen oder einen Traktor handeln. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol