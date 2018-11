Nach Körperverletzung unerkannt geflüchtet

Am Freitagabend gegen 21 Uhr wurde die Polizei von einer jungen Frau verständigt, die im Erlanger Stadtteil Sieglitzhof von einem Mann verfolgt wurde, der wirr redete. In der Anderlohrstraße stießen die Beamten schließlich auf eine Gruppe von Personen, die ebenfalls Kontakt mit diesem Mann hatten. Aus Angst vor dem auffälligen Verhalten des Mannes rannten die Menschen davon. Eine 19-jährige Frau aus dieser Gruppe stolperte beim Wegrennen jedoch und fiel zu Boden. Der unbekannte Mann folgte ihr und trat auf die am Boden liegende Frau ein. Ein zufällig anwesender Passant verhinderte durch beherztes Einschreiten die Fortsetzung der Körperverletzung. Der Täter flüchtete unerkannt unter Mitnahme seines Fahrrades. Von den Zeugen wird er beschrieben: ca. 30 Jahre, 180 cm, hagere Figur, dunkelblonde Haare mit Drei-Tage-Bart. Sollten Zeugen die Vorfälle beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, werden sie gebeten, sich unter der Telefonnummer 09131/760115 bei der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt zu melden. pol