Für eine Schülerreise vom 28. Juli bis 10. August mit dem Internationalen Austauschdienst in den Sommerferien nach Kent/England gibt es noch einige freie Plätze für Jungen und Mädchen im Alter von elf bis 18 Jahre aus Herzogenaurach. Informationen gibt es per E-Mail, Stichwort "Schülerreise", an info@austauschdienst.de. red