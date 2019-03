Nach Jugendlichem wird gefahndet

Bei einer Personenkontrolle am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr hat die Polizei einen in Ungarn als vermisst und zur Fahndung ausgeschriebenen 16-jährigen Jugendlichen in Gewahrsam genommen. Die zuständigen Behörden wurden davon in Kenntnis gesetzt, heißt es im Polizeibericht. Die weitere Verfahrensweise sollte erst im Laufe des Tages abgeklärt werden. pol