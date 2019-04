Nach Jahrzehnten wieder ein Storchenpaar in Heroldsbach

Nach Jahrzehnten gibt es wieder einmal ein Storchenpärchen in Heroldsbach. Es hat sich auf einem der zurückgeschnittenen Bäume an der Thurnbruck niedergelassen, wie die Jungen Bürger (JB) Heroldsbach mitteilen.

Dies bestärkt die JB, dass ihre Entscheidung zum Einkürzen und gegen das Fällen der Bäume richtig gewesen sei. "Wir hoffen, dass wir an der Baumallee noch lange Freude haben", schreiben die JB in einer Pressemitteilung. Sie sehen ihre Meinung gestärkt, die "grüne Lunge mit Weiherkette" durch Heroldsbach zu erhalten. Hiervon würden sowohl Mensch als auch Tier profitieren. Und sie sehen das Storchenpaar vielleicht als ein Zeichen, dass Heroldsbach noch länger eine der jüngsten Gemeinden in Bayern bleiben wird.

Dank an Gemeinderat

Die JB Heroldsbach bedankten sich unterdessen bei ihrem ausgeschiedenen Gemeinderat Daniel Zenk für seine geleistete ehrenamtliche Arbeit und wünschten ihm baldige Genesung. Als Nachfolgerin begrüßten sie Pia Heidl in ihrer Fraktion, die bereits im Gemeinderat vereidigt worden ist. red