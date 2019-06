Nach Jahrzehnten vereint

Der Geburtsjahrgang 1943/44 aus Sylbach, Unterhohenried und Oberhohenried traf sich am Samstag zum Klassentreffen. Nach einem ökumenischen Gottesdienst mit dem evangelischen Pfarrer Bodo Bergk und dem katholischen Wortgottesdienstleiter Michael Bock in der katholischen Kirche in Unterhohenried ging es auf den Friedhof, um den bereits verstorbenen Klassenkameraden zu gedenken. Später stand eine Besichtigung der Haßfurter Kläranlage auf dem Programm der Schüler von einst und beim gemütlichen Beisammensein wurden alte Erinnerungen ausgetauscht.

Ingrid Dünninger hatte das Treffen organisiert, wofür ihr alle Teilnehmer sehr dankbar waren. cl