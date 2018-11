Seubelsdorf vor 17 Stunden

Nach Haue: Pärchen zeigt sich gegenseitig an

In einem Mehrfamilienhaus in der Bamberger Straße kam es am Montagabend zwischen einem 29-Jährigen und seiner 26-jährigen Freundin zu einem handfesten Streit. Ersten Erkenntnissen nach schlug der Mann...