Mit einem Nasen- und Jochbeinbruch endete für einen 21-Jährigen der Faschingsumzug am Samstag in Thulba. In einem Gemenge bekam er gegen 21.15 Uhr von einem bislang Unbekannten einen Faustschlag ins Gesicht und kam erst wieder in einem Rettungswagen zu sich. Zeugen melden sich bei der Polizei, Tel.: 09732/90 60. pol