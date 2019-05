Wegen eines Fahrfehlers ist am Dienstagnachmittag der 50-jährige Fahrer eines Lastwagens auf der A 73 zwischen den Anschlussstellen Forchheim-Süd und Forchheim-Nord nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte in die Außenschutzplanke, die er auf einer Länge von 50 Metern eindrückte. Durch herumfliegende Teile wurde der nachfolgende Mercedes eines 58-Jährigen an der Motorhaube und der Frontscheibe getroffen und beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 11 000 Euro geschätzt.