Nach England

In den Pfingstferien fährt die evangelische Kirchengemeinde zu einem Besuch in ihre Partnergemeinde nach Findon/Clapham/Patching in England. Geplant ist ein Besuch der quirligen Küstenstadt Brighton und ein schöner Spaziergang auf den sanften Hügeln der South Downs sowie Begegnungen mit verschiedenen Menschen aus den Gemeinden beim Barbecue und im Gottesdienst. Untergebracht ist die Gruppe privat (außer es wird ausdrücklich anders gewünscht). So bekommt man einen guten Einblick in den englischen Alltag. Mitfahren können Familien und Einzelpersonen ab 16 Jahren. Man muss nicht in Schney wohnen und auch nicht evangelisch sein. Anmeldungen im Pfarramt, Telefon 09571/8585, E-Mail pfarramt.schney@elkb.de. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 20. Februar. red