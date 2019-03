Nach Einbruch in Tankstelle in U-Haft

Kurz nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Nacht auf Samstag konnte ein 40-Jähriger festgenommen werden. Noch am Samstag ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt die

Untersuchungshaft gegen den Mann an, teilten Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemeldung mit.

Etwa gegen 1 Uhr verschaffte sich ein zunächst Unbekannter über ein rückwärtiges Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Volkershausener Straße. Nach Eingang der ersten Mitteilung in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums begab sich eine Vielzahl von Streifen zur Tankstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte auf einem Feldweg am Ortsrand ein 40-Jähriger einer Kontrolle unterzogen werden.

Der Mann hatte in seinem Fahrzeug Tabakwaren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro und wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Der Schaden beläuft sich nach auf etwa 500 Euro.Der 40-Jährige verbrachte am Samstagvormittag wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Grund des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls Haftbefehl gegen den Mann. pol