Nach drei Wochen Pause fordern Göhl und Riehn einen Sieg

Drei Wochen Punktspielpause hatte die Reserve des HSC 2000 Coburg. Am Sonntag geht es für den Tabellenvierten der Bayernliga wieder los. Um 16 Uhr ist Spielbeginn in der BGS-Halle gegen die SG Regensburg.

Bayernliga, Männer

HSC 2000 Coburg II - SG Regensburg

Damit kommt ein Team in die Vestestadt, das in der Liga lange Zeit ernsthaft zu den Titelanwärtern zählte, in letzter Zeit aber zu oft schwächelte und derzeit mit 15:19 Punkten nur noch auf dem 8. Platz rangiert.

Zuletzt verloren die Regensburger sogar ihr Heimspiel gegen Schlusslicht Fürstenfeldbruck mit 27:28. Am Ende der Partie standen die Spieler maßlos enttäuscht und fassungslos auf der Platte. Aber bekanntlich sind angeschlagener Gegner besonders gefährlich, so dass die "Gelb-Schwarzen" den Gegner nicht unterschätzen sollten.

Für Trainer Till Riehn sind die Regensburger eine solide Mannschaft. Im Hinspiel wurde mit 24:25 hauchdünn verloren, "weil wir damals unser Potenzial nicht abgerufen haben. Jetzt müssen wir aber gewinnen".

Zusätzlich fordern die HSC-Übungsleiter Göhl/Riehn eine konzentrierte und leidenschaftliche Leistung, so wie in den letzten beiden Spielen. Aus einer füreinander ackernden Abwehr heraus sollen leichte Tore erzielt werden. "Im Angriff wollen wir außerdem mit einer hohen Wurfquote agieren", so der Co-Trainer weiter.

Vier von fünf Spielen gewann der HSC II in der Rückrunde und auch mit den Leistung waren die Übungsleiter dabei durchaus zufrieden. Es gibt also gar keinen Grund für Pessimismus im Lager der Coburger, zumal neben der Aufstellung aus dem letzten Spiel der langzeitverletzte Patrick Pernet wieder mitmischen kann und auch "Edeltalent" Dino Mustavic zur Verfügung steht. Fehlen wird neben dem Trio der Langzeitverletzten allerdings Abwehrrecke Jonathan Rivera.

Die Lage in der Liga

Das Topspiel der Woche steigt beim Tabellendritten TG Landshut. Dort ist nämlich ist HaSpo Bayreuth zu Gast. Bleiben die Bayreuther auf der Strecke ist plötzlich der VfL Günzburg mit einem relativen Vorsprung von drei Zählern an oberster Stelle. Günzburg ist derzeit gut drauf und im Spiel bei "Kellerkind" SG DJK Rimpar II klarer Favorit. Spannend ist es auch in der Abstiegszone, in der der SV Anzing gegen den Vordermann aus Friedberg beide Punkte dringed benötigt.