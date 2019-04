Nach der Wanderung wird gefrühstückt

Die Wandergruppe des SC Stettfeld lädt alle Frühaufsteher zur Vogelstimmenwanderung am Ostersonntag, 21. April, ein. Treffpunkt ist um 6.30 Uhr am Gasthof Strätz. Mit den Wanderführern Dietmar Spath und Rudi Schöpplein lauschen die Teilnehmer dem Gezwitscher heimischer Vögel. Besondere Einladung geht an die Vogelhäuschenbauer, teilt die Wandergruppe mit. Abschließend ist im Sportheim ein gemeinsames Frühstück geplant. red