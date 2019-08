Die Wandergruppe des Awo-Treffs unter Leitung von Barbara Scheele trifft sich nach der Sommerpause wieder am Mittwoch, 28. August, um 12.20 Uhr am Awo-Treff. Die Gruppe startet dann mit der Linie 66 um 12.40 Uhr bis zum Hochhaus. Die Tour führt die Teilnehmer am Waldrand entlang nach Weidach. Eine Einkehr ist im Café Grosch geplant. Neue Teilnehmer sind immer willkommen, heißt es in einer Mitteilung, sie sollten sich aber für die bessere Planbarkeit des Vorhabens anmelden unter der Telefonnummer 09561/94415. red