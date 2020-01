Nach der Mittelschule zum Abitur

Für alle, die mit dem Mittleren Schulabschluss das Abitur anstreben, gibt es das Angebot der "Einführungsklasse", die am Maria-Ward-Gymnasium Bamberg Schülerinnen den Weg zur allgemeinen Hochschulreife ermöglicht. Schülerinnen und deren Eltern sind zum Informationsabend am Donnerstag, 16. Januar, um 19 Uhr in die Neue Aula der Schule (Edelstraße 8) eingeladen. Die Schulleitung informiert über Aufbau und Organisation der Einführungsklasse. Weitere Infos gibt es am Maria-Ward-Gymnasium unter der Telefonnummer 0951/96432300 oder online unter www.maria-ward-gymnasium-bamberg.de. red