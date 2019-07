Der Frauenkreis Knetzgau trifft sich am Donnerstag, 18. Juli, um 18 Uhr am Zeiler Käppele zur Messe. Anschließend ist eine Einkehr vorgesehen. Die Abfahrt in Fahrgemeinschaften erfolgt um 17.15 Uhr ab Friedhof in Knetzgau. Anmeldung ist bis 14. Juli bei Helga Weinkauf unter der Telefonnummer 377 oder bei Magda Schnös unter Rufnummer 1088 erbeten. red