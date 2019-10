Nach der Führung bricht die SG Reckendorf/Gerach ein

Mehr Mühe als erwartet hatte der Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse Bamberg 1, der FC Baunach, beim 1:0-Sieg in Ebensfeld (15.). Eine 1:4-Heimniederlage musste die SG Reckendorf/Gerach (11.) gegen den RSC Oberhaid (13.) Oberhaid hinnehmen. Ein 2:2 erreichte der VfL Mürsbach (8.) bei der SpVgg Trunstadt (4.). Der FC Rentweinsdorf (7.) kam beim TSV Staffelbach (2.) mit 0:6 unter die Räder. TSV Ebensfeld II - FC Baunach 0:1 (0:1)

Der Sieg geht zwar in Ordnung, doch überzeugten die Gäste nicht voll. Entscheidend war auch diesmal die stabile Abwehrleistung der Mannen um Trainer Meyer. Der entscheidende Treffer fiel bereits nach einer halben Stunde durch Jens Rottmann. Nach dem Wechsel verflachte die Begegnung zusehends, wobei jedoch die klareren Möglichkeiten bei den favorisierten Gästen lagen, auch wenn es diesmal nicht allzu viele waren.

TSV Staffelbach - FC Rentweinsdorf 6:0 (0:0)

Während die Rentweinsdorfer einen rabenschwarzen Tag erwischt hatten, lief es bei den Staffelbachern rund. Sie waren dem FC in allen Belangen überlegen, Jedoch machten es die Gäste ihrem Gegner das Toreschießen teils nicht allzu schwer. Während die erste Hälfte keine Tore brachte, schlug es nach Wiederbeginn gleich sechsmal ein. / Tore: 1:0 Lukas Schels (53.), 2:0 Maximilian Schug (57.), 3:0 Nico Männlein (62.), 4:0 Dominik Fösel (71.), 5:0 Lukas Schels (80.), 6:0 Maximilian Schug (90.) SG Reckendorf/Gerach - RSC Oberhaid 1:4 (1:2)

Während die Gäste ihre Möglichkeiten weitgehend zu nutzen wussten war bei den Hausherren diesmal in der Offensive Sand im Getriebe, obwohl sie bereits nach sieben Minuten durch Stefan Meinert in Führung gegangen waren. In der 19. und 25. Minute führte ein Doppelschlag des RSC durch Christian Corintan, davon ein Elfmeter, zur Pausenführung. Nach dem 1:3 in der 68. Minute durch Stefan Görtler und dem 1:4 durch Christian Corintan war die Begegnung gelaufen.

SpVgg Trunstadt - VfL Mürsbach 2:2 (1:0)

Das Ergebnis wird den Leistungen beider Mannschaften gerecht. Keinem Team gelang es, sich Vorteile zu erspielen, sodass zumindest bis zum Abpfiff für die nötige Spannung gesorgt war. / Tore: 1:0 Daniel Grifitz (8.), 1:1 Leon Stretz (54.), 2:1 Pascal Marechel (60.), 2:2 Philipp Streng (64., Elfmeter) di