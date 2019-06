Nach der Flucht zurück in den Beruf

Die Stadt und der Landkreis Fürth laden gemeinsam mit der Fürther Arbeitsagentur am Dienstag, 2. Juli, von 9 bis 12 Uhr zum interkulturellen Frauenfachtag "Wege in den Beruf" in das Landratsamt Fürth, Stresemannplatz 11, ein. Die Veranstaltung richtet sich an Frauen mit Flucht- oder Migrationshintergrund, die in Deutschland den beruflichen Einstieg suchen. Dazu berichten Frauen aus verschiedenen Ländern von ihren eigenen Erfahrungen und beantworten Fragen. Darüber hinaus beraten und informieren versierte Fachkräfte zu Themen wie Sprachkursangebote, Ausbildungs-und Qualifizierungsmöglichkeiten, aktuelle Stellenangebote oder über Kinderbetreuungsmöglichkeiten und relevante Anlaufstellen. red