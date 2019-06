Nach der Einigung kam es doch zum Streit

Bereits am Freitag, gegen 15 Uhr, kam es in der Theresienstraße zu einem Kleinunfall. Eine Kia-Fahrerin wollte auf Höhe der Hausnummer 1 rückwärts in eine Parklücke einparken und übersah dabei den hinter ihr fahrenden Peugeot einer 23-Jährigen, so die Polizei. Am Freitag hatten sich die beiden Unfallparteien zunächst noch ohne Polizei geeinigt. Allerdings gab nun die Kia-Fahrerin zu verstehen, dass sie keine Schuld an den Unfall habe. Deshalb meldete jetzt die Peugeot-Fahrerin den Unfall bei der Polizei. pol