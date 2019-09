Beim TV Augsfeld beginnt der geregelte Sportbetrieb wegen der Augsfelder Kirchweih erst am kommenden Dienstag. Die gewohnten Übungszeiten bei den Gruppen liegen fest. Die Männergymnastik startet wieder am Donnerstag, 12. September, ab 18 Uhr. Sandra Hofmann übt die Gruppe in den ersten Stunden ein. Der im Verein angekündigte Wirbelsäulen-Kurs beginnt am Montag, 7. Oktober. Er umfasst acht Kursabende, jeweils von 19.15 bis 20.15 Uhr. Der Kurs ist ausdrücklich für Frauen und Männer geeignet. Umgehende Anmeldung durch Eintrag im Vereinsheim oder unter der Telefonnummer 09521/8092 ist erbeten. red