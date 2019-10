Am morgigen Dienstag findet ab 20 Uhr in der St.-Maria-Kirche in Schney die dritte Afterwork-Gospelandacht statt. Der Dekanatsgospelchor unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann wird zusammen mit Pfarrerin Tanja Vincent diese Andacht gestalten. Die meditative Andacht lädt mit beschwingten und ruhigen Gospelsongs, Lesungen, Gebeten und neuen Liedern die Zuhörer zum Innehalten und zum Mitsingen ein. Meditative Texte und Lesungen lassen den Tag in Ruhe ausklingen. red