Seit einigen Wochen sind laut Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen Bayreuth-Land Aktivitäten mit rechtsextremem Hintergrund in der Region festzustellen: Hier tauchen Aufkleber auf, da werden Bands der rechten Szene verpflichtet, ein NPD-Funktionär versuchte sich in der leerstehenden Nankendorfer Polster-Bräu einzukaufen. "Mal nach den Rechten gucken" heißt es daher am Donnerstag, 12. April, um 19 Uhr im Schützenhaus Nankendorf (Kreis Bayreuth). Mit einem Vortrag der "Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus" wird ein Einblick geboten zu Symbolen und Gruppen, aber auch zur Szene und dem typischen Vorgehen Rechtsextremer. Aktive aus Gräfenberg und Wunsiedel berichten von ihren Erfahrungen mit rechten Aufmärschen und dem Widerstand dagegen. Außerdem wird der Waischenfelder Bürgermeister Edmund Pirkelmann (BBS) zum Vorgehen der Kommune in Nankendorf berichten. Der Eintritt ist frei. red