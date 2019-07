Nach den Pflasterern kommen die Elektriker

Neben dem Projekt Schulturnhalle liegt in Röttenbach auch der Umbau des Rathausplatzes im Plan. Derzeit werden die Pflasterarbeiten auf dem Platz abgeschlossen und im Anschluss sollen Geländer sowie Elektroanlagen installiert werden. Dies beinhaltet auch Ladesäulen für Elektroautos. Bürgermeister Ludwig Wahl (FW) teilte dazu in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit, dass man dabei auch einmal von einer Verzögerung profitiert habe. Denn dadurch sei die Gemeinde in ein neueres Fördervorhaben gerutscht, bei dem die Fördersumme um zehn Prozent höher liegt als zuvor.

Der Gemeinderat stimmte zu, die Installation an den wirtschaftlichsten Anbieter zu vergeben. Man rechnet mit selbst zu tragenden Kosten in Höhe von 13 800 Euro.