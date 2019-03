Eine Zusammenkunft des Malteser-Treffpunkts nach dem Vorbild von "Silviahemmet" findet am Mittwoch, 13. März, um 15 Uhr im Gemeinschaftsraum des MHD-Zentrums im Altenkunstadter Gewerbegebiet statt.

Dieses kostenlose Angebot richtet sich in erster Linie an Menschen, die an Demenz erkrankt sind, deren Angehörige und an Interessierte, die in einer zwanglosen Atmosphäre sich austauschen, Rat einholen und die Geselligkeit pflegen möchten. "Der Treffpunkt soll ein Ort werden, wo Erkrankte wie auch Angehörige sich wohlfühlen können", erklärt Leiterin Gabi Scholl. Die Veranstaltung endet gegen 17 Uhr. Anmeldungen für den Malteser-Treffpunkt nimmt MHD-Geschäftsführer Klaus Schnapp, Tel. 09572/1695 und E-Mail: klaus.schnapp@malteser.org, entgegen. bkl