Als eine 34-jährige Frau am späten Sonntagnachmittag mit ihrem Opel Corsa von Mitwitz in Richtung Neustadt fuhr, verlor sie in der scharfen Linkskurve kurz vor Wörlsdorf die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Kurventafeln. Davon ließ sich die 34-Jährige jedoch nicht beeindrucken, teilt die Neustadter Polizei mit. Sie setzte ihre Fahrt mit dem total beschädigten Opel fort und fuhr in einen Neustadter Stadtteil, wo sie sich zum Dorffest begab. Nachdem ihr Kennzeichen nach dem Unfall von einem anderen Verkehrsteilnehmer abgelesen worden war, erschien sehr bald eine Polizeistreife bei der Unfallfahrerin. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,32 Promille an. Damit war dann auch die Ursache für den Unfall geklärt. Nachdem die Frau auf dem Fest bereits wieder alkoholische Getränke zu sich genommen hatte, wurden zwei Blutentnahmen vorgenommen und der Führerschein sichergestellt. pol