Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte am Donnerstag zwischen 13.30 und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Fröschbrunn in Kronach ein geparktes Fahrzeug. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.