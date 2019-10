Eine 29-jährige Frau parkte am frühen Dienstagabend ihren schwarzen Suzuki Swift ordnungsgemäß in der Heubischer Straße. Am Mittwochmorgen bemerkte sie dann einen Schaden im Bereich der Frontstoßstange. Offenbar hat ein anderer Pkw-Fahrer mit seiner Anhängerkupplung beim Ausparken den Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht, teilt die Polizei Neustadt mit, die auch Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09568/94310 entgegennimmt. pol