Am Dienstagnachmittag fand ein 41-Jähriger an seinem in der Anna-Friedrich-Straße abgestellten Chevrolet einen Zettel an der Windschutzscheibe, dass sein Auto angefahren wurde. Er musste daraufhin einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro am linken vorderen Radlauf feststellen. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.