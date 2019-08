Nach dem Tanz fliegt eine Bierflasche

Nach dem Verlassen eines Tanzlokals kam es in der Nacht zum Samstag zu einem Streit. Zunächst flog aus der Dunkelheit eine Bierflasche gegen die Windschutzscheibe eines Wagens eines 53-Jährigen. Diese sprang hierdurch. In der Folge wurde seine 66-jährige Begleitung noch von ihrem 65-jährigen Ex-Freund vor die Brust gestoßen, so dass sie zu Boden stürzte. Hierdurch verletzte sie sich leicht. Alldem war indes noch nicht genug: So setzte sich der vom Flaschenwurf Geschädigte in das Auto der Person, welche seine Begleitung angegangen war und entwendete dort eine Tasche samt Inhalt. Gegen die beteiligten Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.