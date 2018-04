Nach dem Seminar Kratzer im Auto

Einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro musste eine oberfränkische Pkw-Halterin nach einem Seminar im Diözesanhaus Vierzehnheiligen an ihrem dort geparkten Dacia feststellen. Zwischen Montagabend und Mittwochmittag beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer vermutlich beim Ein- oder Aussteigen die Beifahrertüre in Höhe des Türgriffes. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Staffelstein unter Telefon 09573/2223-0 entgegen.