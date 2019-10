Nach dem Rempler auf und davon

Gegen die rechte hintere Fahrzeugseite eines schwarzen Audi A5 stieß ein unbekannter Fahrzeugführer und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Das Fahrzeug stand am Montag zwischen 15.20 und 15.40 Uhr auf dem Market-Parkplatz in der Michelinstraße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen. pol