Nach dem Parkrempler auf und davon

Am Samstagvormittag zwischen 8 Uhr und 11.10 Uhr wurde am Parkplatz gegenüber des Bamberger Klinikums ein blauer Opel angefahren, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am geschädigten Fahrzeug konnte ein orangefarbener Lackabrieb gesichert werden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen. pol