Dörflis in Bayern vor 17 Stunden

Nach dem Gottesdienst zum Osterfrühstück

Am Ostersonntag, 21. April, findet in der Kirche in Dörflis ab 8 Uhr ein Gottesdienst statt. Anschließend lädt die Kirchengemeinde zum Osterfrühstück ins Feuerwehrhaus ein. red